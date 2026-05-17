Блогер Столяров раскрыл отношения второй жены с экс-супругой Ксенией Шойгу

Блогер Алексей Столяров, бывший муж Ксении Шойгу, скоро станет отцом во второй раз. Накануне на автодроме Moscow Raceway в рамках 1-го этапа Российской серии кольцевых гонок, он вместе с супругой Верой Бондаревой устроил гендер-пати.
Оказалось, что пара ждет мальчика. Кстати, именно о братике говорила старшая дочь блогера, так что детское предсказание оказалось верным.
После эффектного праздника Алексей Столяров разоткровенничался и признался, что его бывшая жена Ксения присутствовала на торжестве. После развода они смогли сохранить добрые отношения.
Более того, Ксения и Вера хорошо общаются.
— Ксения — потрясающий, мудрый человек, они с Верой очень хорошо дружат, — цитирует его слова Super.ru.
Он подчеркнул, что теперь они «дружат семьями».
Напомним, вместе с Ксенией Шойгу Алексей воспитывает общую дочь Милану, девочке 4 года. О пополнении в семье Алексей и Вера рассказали вскоре после росписи.