В Конгрессе США ведется работа над новым законопроектом о введении санкций в отношении стран-покупателей российской нефти. Об этом сообщил американский сенатор Линдси Грэм* для NBC News.
По словам сенатора США, законодатели были якобы «довольно близки» к принятию антироссийских санкций.
Помимо прочего, законопроект вводит санкции против «теневого флота». Грэм* считает, что подобная инициатива может дать президенту США Дональду Трампу «новый инструмент для лидерства на мировой арене».
Ранее Совет Евросоюза принял 20-й пакет санкций против России. Тогда же Европейский союз официально одобрил выделение Киеву кредита в 90 млрд евро.
Как справедливо отметил президент России Владимир Путин, санкции против РФ незаконны, потому что не подтверждались ООН.
* — Внесен в список террористов и экстремистов в РФ.