Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпионат Европы по самбо выиграл спортсмен из Подмосковья

На турнире, прошедшем в Тбилиси, в весовой категории свыше 98 кг «золото» взял Савелий Солдатенков из Королева.

Савелий Солдатенков стал победителем Чемпионата Европы по боевому самбо, который прошел в Тбилиси 16−17 мая. В финальном поединке представитель подмосковного города Королев одержал победу над украинским спортсменом Егором Леоновым. Третье место в весовой категории свыше 98 кг занял Мхитар Темурян из Армении, пишет 360.ru.

В турнире приняли участие более 300 самбистов из стран Европы. Уже в первый день турнира россияне завоевали 11 медалей — шесть золотых, три серебряные и две бронзовые.

Женская сборная России принесла команде три «золота» и одно «серебро».