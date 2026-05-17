Чемпионат Европы по самбо выиграл спортсмен из Подмосковья

Савелий Солдатенков стал победителем Чемпионата Европы по боевому самбо, который прошел в Тбилиси 16−17 мая. В финальном поединке представитель подмосковного города Королев одержал победу над украинским спортсменом Егором Леоновым. Третье место в весовой категории свыше 98 кг занял Мхитар Темурян из Армении, пишет 360.ru.
В турнире приняли участие более 300 самбистов из стран Европы. Уже в первый день турнира россияне завоевали 11 медалей — шесть золотых, три серебряные и две бронзовые.
Женская сборная России принесла команде три «золота» и одно «серебро».