В Москве обновлён суточный рекорд по количеству выпавших осадков

«Сегодня в столице, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, выпало 28 мм осадков — это новый суточный рекорд по количеству выпавших осадков, прежнее достижение этого дня было на 6,9 мм меньше и принадлежало 1904 году», — пишет Леус в свом телеграм-канале.
Ранее Life.ru писал, что в Москве и Московской области с 18 по 22 мая установлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за прогнозируемой аномальной жары. Максимальная температура будет на уровне +30…+32 градусов. «Оранжевый» уровень означает, что погода является опасной и существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
