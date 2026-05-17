В Москве обновлён суточный рекорд по количеству выпавших осадков

«Сегодня в столице, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, выпало 28 мм осадков — это новый суточный рекорд по количеству выпавших осадков, прежнее достижение этого дня было на 6,9 мм меньше и принадлежало 1904 году», — пишет Леус в свом телеграм-канале.