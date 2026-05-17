Михаил Мишустин посетит конференцию «ЦИПР» в Нижнем Новгороде

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин примет участие в XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде 18 мая 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Глава кабмина выступит с ключевым докладом на тему «Сделано в России: цифровая трансформация промышленности», а также осмотрит профильную выставку на Нижегородской ярмарке.
Губернатор Глеб Никитин и его заместитель Егор Поляков в первый день форума планируют подписать ряд важных соглашений. По словам главы региона, конференция ежегодно собирает ведущих игроков рынка для выработки решений, обеспечивающих технологический суверенитет страны. Председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин добавил, что проведение форума подтверждает статус Нижегородской области как одного из ключевых ИТ-центров России.
Напомним, что масштабное ИТ-мероприятие проходит в регионе с 18 по 21 мая 2026 года при поддержке Минцифры РФ и областного правительства. Организация подобных экспертных площадок отвечает ключевым задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется по поручению президента Владимира Путина.
