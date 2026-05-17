Михаил Мишустин посетит конференцию «ЦИПР» в Нижнем Новгороде

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин примет участие в XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде 18 мая 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Глава кабмина выступит с ключевым докладом на тему «Сделано в России: цифровая трансформация промышленности», а также осмотрит профильную выставку на Нижегородской ярмарке.