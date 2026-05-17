"Вернули золото в Петербург". "Зенит" в рекордный 11-й раз выиграл РПЛ

Чемпион РПЛ третий сезон подряд определялся в последнем туре. «Зенит» за тур до окончания лидировал в таблице, опережая «Краснодар» на два очка. При этом «Зенит» устраивала ничья в матче с «Ростовом», так как петербуржцы в случае равенства очков были бы выше краснодарцев за счет результатов личных встреч. Однако подопечные Сергея Семака на выезде обыграли ростовчан со счетом 1:0, поэтому результат «Краснодара» в игре с «Оренбургом» (3:0) никак не влиял на чемпионский титул зенитовцев.
«Зенит» со второй попытки смог завоевать чемпионство в год столетия. Клуб праздновал столетний юбилей 25 мая 2025 года, однако в прошлом сезоне «Зенит» упустил возможность стать чемпионом России и вскоре подчеркнул, что юбилейным является не минувший, а предстоящий сезон. Это вызвало резонанс среди футбольных болельщиков и блогеров, которые отнеслись к этому саркастически.
Петербургский клуб в 11-й раз выиграл чемпионат России и установил рекорд по этому показателю. До этого «Зенит» делил первое место со «Спартаком». Семак стал единоличным лидером по числу трофеев среди отечественных тренеров, в его активе стало 14 титулов. Он обошел по этому показателю бывшего главного тренера «Спартака» и сборной России Олега Романцева. Под руководством Семака «Зенит» семь раз стал чемпионом России, пять раз выиграл суперкубок страны и дважды — кубок.
«Золото в сложнейшем чемпионате».
Главный тренер «Зенита» отметил, что рад победе, добытой в острой борьбе с «Краснодаром». «Волновались, но мы делали свою работу, старались побеждать. “Краснодар” третий год подряд не дает нам расслабиться, — сказал Семак ТАСС. — Прекрасные ощущения и прекрасные эмоции, в сложнейшем чемпионате смогли взять золотые медали».
30 августа 2025 года решением совета директоров на пост председателя правления «Зенита» был избран бывший футболист команды Константин Зырянов. Он отметил, что до конца верил в поставленную задачу — вернуть чемпионство в Санкт-Петербург. «Я счастлив! Вы знаете, я не представлял, что это так здорово! Если проводить аналогии, практически 20 лет назад было первое чемпионство, сейчас первое чемпионство в роли председателя правления, — сказал Зырянов, комментарий которого приводит пресс-служба “Зенита”. — Это крутые эмоции! Там были одни эмоции — футболиста, здесь уже эмоции руководителя. Это просто круто!».
«Переживал, волновался, конечно, не только во время этого матча. Я вообще на всех матчах переживаю, волнуюсь. Знал, что нам остался один шаг, и он самый трудный. Неимоверно трудный. Я поздравляю ребят, руководителей, наших болельщиков в первую очередь. Я поздравляю весь футбольный клуб “Зенит”, работников стадиона, базы, всех, кто причастен. Команда — это верхушка айсберга, а то, что творится в гуще воды, никто не знает. Все люди работают на результат, и это золото по праву принадлежит им. Я поздравляю всех! Петербург, с победой! Обещал, что главная задача вернуть чемпионство в Петербург? Получается, что да. Я верил до последнего. Вы знаете, если не верить, что мы станем чемпионами, можно даже не браться за это дело. Мы выполнили задачу, мы стали чемпионами. Мы вернули золото в Петербург. Мы — лучшая команда России!» — добавил Зырянов.
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук признался, что потерял счет выигранным трофеям. «Я уже сбился, какое чемпионство лично у меня. Но сегодня очень важное, — сказал Тимощук ТАСС. — Отдали в прошлом году, в этом хотели вернуть обратно, поэтому важно было выиграть. Я очень волновался, обычно так не волнуюсь».
Бронза «Локомотива» и вылет «Пари НН».
Футболисты московского «Локомотива» стали бронзовыми призерами РПЛ. Железнодорожники в гостях со счетом 1:3 уступили московскому ЦСКА. Команда набрала 53 очка. В параллельном матче московский «Спартак» на выезде со счетом 0:0 сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» и набрал 52 очка, заняв четвертое место.
«Пари НН» в заключительном туре на выезде со счетом 2:2 сыграл вничью с казанским «Рубином». Нижегородцы заняли 15-е место, набрав 23 очка, и покинули высший дивизион чемпионата страны. Ранее прописку в РПЛ потерял «Сочи». В следующем сезоне команды будут играть в Лиге Пари (Первой лиге). 13-е и 14-е места по итогам завершившегося сезона заняли тольяттинский «Акрон» и махачкалинское «Динамо» соответственно. Команды сыграют в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в следующем сезоне: «Динамо» встретится с екатеринбургским «Уралом», «Акрон» — с волгоградским «Ротором». Первые стыковые матчи пройдут 20 мая в Екатеринбурге и Волгограде, ответные игры — 23 мая на домашних аренах «Акрона» и «Динамо».
Алаев и Дегтярев поздравили «Зенит».
Президент РПЛ Александр Алаев отметил, что сезон получился эмоционально тяжелым, но он рад интриге до последнего тура. «Очень довольны сезоном. В первую очередь хотел бы поздравить футбольный клуб “Зенит”, всех болельщиков, руководство, футболистов, жителей Санкт-Петербурга. Хотел бы поблагодарить все команды, болельщиков, всех партнеров, — сказал Алаев ТАСС. — Правда, был тяжелый эмоциональный сезон, но в то же время очень приятное чувство, что все решается в самом конце, все места определились. “Локомотив” — бронза. К сожалению, нас покидают “Сочи” и “Нижний Новгород”. Желаю клубам сплотиться и вернуться через год. Посмотрим, чем закончатся стыки. В принципе, очень доволен».
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев отметил, что «Зенит» задает стандарт стабильности в российском футболе. «Поздравляю “Зенит” с победой в чемпионате России по футболу и новым историческим достижением. 11-й титул — результат большой работы команды, тренерского штаба, руководства клуба и, конечно, поддержки миллионов болельщиков, — сказал Дегтярев, комментарий которого ТАСС предоставили в пресс-службе министерства спорта. — “Зенит” на протяжении многих лет сохраняет высокий уровень игры и задает стандарт стабильности в российском футболе. Желаю клубу новых побед и ярких матчей, а также ждем, что сине-бело-голубые, как чемпион страны, будут подавать пример в развитии детско-юношеского футбола и в следующем сезоне зажгут немало молодых российских “звезд”.
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что поздравит коллегу Семака с чемпионством. По его словам, «Краснодар» и «Зенит» проделали хорошую работу. «Да, конечно, я поздравлю Сергея Богдановича Семака, как он поздравил меня в прошлом году. До этого два года назад я его тоже поздравлял. Это футбол, это спорт, мы и “Зенит” проделали хорошую работу. Нужно принимать свои поражения», — сказал Мусаев журналистам.
18 мая «Зенит» отпразднует чемпионство РПЛ на Малой Конюшенной улице.