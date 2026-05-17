"Вернули золото в Петербург". "Зенит" в рекордный 11-й раз выиграл РПЛ

«Переживал, волновался, конечно, не только во время этого матча. Я вообще на всех матчах переживаю, волнуюсь. Знал, что нам остался один шаг, и он самый трудный. Неимоверно трудный. Я поздравляю ребят, руководителей, наших болельщиков в первую очередь. Я поздравляю весь футбольный клуб “Зенит”, работников стадиона, базы, всех, кто причастен. Команда — это верхушка айсберга, а то, что творится в гуще воды, никто не знает. Все люди работают на результат, и это золото по праву принадлежит им. Я поздравляю всех! Петербург, с победой! Обещал, что главная задача вернуть чемпионство в Петербург? Получается, что да. Я верил до последнего. Вы знаете, если не верить, что мы станем чемпионами, можно даже не браться за это дело. Мы выполнили задачу, мы стали чемпионами. Мы вернули золото в Петербург. Мы — лучшая команда России!» — добавил Зырянов.