МО Израиля: закон о смертной казни для террористов вступил в силу

«Закон о смертной казни для террористов начинает применяться… По указанию министра обороны Исраэля Каца командующий Центральным военным округом генерал-майор Ави Блот подписал поправку к указу, которая позволит применять смертную казнь для террористов в Иудее и Самарии в соответствии с положениями закона», — заявили в МО.