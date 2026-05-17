МО Израиля: закон о смертной казни для террористов вступил в силу

Закон о смертной казни для террористов вступил в силу, сообщает Минобороны Израиля.
В ведомстве уточнили, что поправку к указу, которая позволит применять закон, подписал командующий Центральным военным округом Израиля генерал-майор Ави Блот.
«Закон о смертной казни для террористов начинает применяться… По указанию министра обороны Исраэля Каца командующий Центральным военным округом генерал-майор Ави Блот подписал поправку к указу, которая позволит применять смертную казнь для террористов в Иудее и Самарии в соответствии с положениями закона», — заявили в МО.
Напомним, парламент Израиля принял закон о смертной казни для террористов в марте этого года. Инициативу поддержали 62 из 120 депутатов. Документ был одобрен премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Смертная казнь в Израиле применялась только к тем, кто прибегает к геноциду, совершает преступления против человечности и еврейского народа во время войны.