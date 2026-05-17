Спецпосланник США по Гренландии Лэндри прибыл в Нуук

Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри прибыл в столицу острова Нуук. Об этом сообщает Reuters.
Американский чиновник намерен посетить бизнес-конференцию, которая пройдет 19−20 мая. По данным агентства: «Лэндри… прибыл в Нуук в воскресенье.».
Вместе со спецпосланником в поездке участвует посол США в Дании Кеннет Хоуэри. Издание отмечает, что организатор форума Лэндри не приглашал, однако мероприятие открыто для всех желающих.
Напомним, США вели секретные переговоры с Данией о создании новых военных баз в Гренландии. По данным британских СМИ, стороны встречались как минимум пять раз с середины января.
Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США необходимо обладать Гренландией. Он уточнил, что остров нужен для создания системы противоракетной обороны «Золотой купол».