На юге КНР произошло землетрясение магнитудой 5,2

В Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая зафикстровали землетрясение.

Источник: Комсомольская правда

В Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом агентству Синьхуа сообщили в Китайском центре сейсмических сетей (CENC).

«Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в районе Люнань города Лючжоу», — говорится в сообщении CENC.

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 00:21 ночи понедельника (19:21 воскресенья мск). Очаг располагался на глубине 8 км.

Ранее на Камчатке зарегистрировали два афтершока магнитудой от 3.6 до 4.2. Тогда же была зафиксирована активность нескольких камчатских вулканов — Безымянный, Шивелуч, Ключевской и Крашенинников.

Тем временем вулкан Безымянный выбросил пепел на 3500 метров. Шлейф распространился к поселку Усть-Камчатск и селу Крутоберегово Усть-Камчатского округа. Вулкану был присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.