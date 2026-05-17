Минздрав опубликовал правила ЗОЖ: что нельзя есть и сколько спать

Эксперты считают, что с новыми правилами здорового образа жизни россияне проживут на 15 лет дольше.

В России впервые появились официальные рекомендации по здоровому образу жизни. Минздрав опубликовал конкретные правила питания, сна и физической активности.

Завтракать нужно в течение часа после подъема — это должен быть самый плотный прием пищи. Ужинать — за три часа до сна. Между едой следует делать перерывы по 4−5 часов.

Из рациона придется исключить колбасы, полуфабрикаты, белый хлеб и сладкие напитки. Ежедневно необходимо проходить минимум 7000 шагов и выбирать лестницу вместо лифта.

Спать рекомендуется не менее 7 часов. Для борьбы со стрессом помогут дыхательные упражнения утром и вечерние прогулки.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, соблюдение этих принципов может продлить жизнь на 10−15 лет. Игнорирование здоровья приводит к хроническим заболеваниям и ухудшению самочувствия в последние годы жизни, — пишет «Пятый канал».

Ранее сообщалось о пяти признаках меланомы.

