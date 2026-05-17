FT: Мировой энергокризис на фоне иранского конфликта вступает в новую фазу

Главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл сообщил, что его команда прорабатывает сценарий, при котором цена на нефть марки Brent может подскочить до 180 долларов за баррель. Это, в свою очередь, спровоцирует резкий всплеск инфляции и приведёт к рецессии в ряде европейских и азиатских государств.
Ранее Life.ru писал, что США не продлили снятие санкций с российской нефти, срок действия которого истёк накануне. Речь идёт о временном разрешении, которое позволяло покупать часть российской нефти, уже загруженной на танкеры. Действие послабления фактически завершило короткий период, когда администрация Дональда Трампа смягчала ограничения на отдельные поставки российского сырья.
