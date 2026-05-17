Заяц сбил с ног мужчину на электросамокате под Будапештом (видео)

Под Будапештом заяц выскочил на дорогу и прыгнул прямо в лицо мужчине на электросамокате, сбив его с ног. Оба не пострадали. Видео происшествия в пятницу, 15 мая, публикует венгерский телеканал Tenyek.
Инцидент произошел в городе Сазхаломбатта. На кадрах видно, как животное внезапно появилось перед движущимся самокатом и прыгнуло на высоте головы водителя. Мужчина упал, но благодаря шлему и экипировке не пострадал — отделался ссадинами. Заяц тоже быстро поднялся и убежал в поле.
— Мы столкнулись, когда он был на уровне моей головы. Я держал руль, но отпустил его, когда упал на землю. И я просто удивился, что такое вообще возможно, — рассказал пострадавший Даниел Ковач, двигавшийся со скоростью 35 километров в час.
По словам члена охотничьей палаты Венгрии, в момент стресса зайцы способны прыгать на высоту до пяти метров и развивать скорость до 70 километров в час. Этот заяц, вероятно, не сориентировался и прыгнул прямо на движущийся объект, говорится в сообщении.
