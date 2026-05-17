В Москве и Подмосковье неделя завершается второй за сутки грозой

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Вторая за сутки гроза началась в Москве и Подмосковье, передают корреспонденты ТАСС, находящиеся в разных уголках столичного региона.
Раскаты грома, сопровождаемые молниями и дождем, отмечаются на западе, юго-западе и юге столицы и близлежащих к ней по данным направлениям городах области. Молнии на горизонте, после которых слышны пока еще далекие раскаты грома, фиксируются и на юго-востоке Москвы, в частности, в районах Жулебино и Выхино, а также в Люберцах, Жуковском и Лыткарино.
Ранее в столичном регионе уже прошла гроза, местами сопровождавшаяся сильным ливнем. По данным городского департамента ЖКХ, на улицах мегаполиса дежурят свыше 300 бригад и 290 единиц техники предприятия «Мосводосток», в задачи которого входит ликвидация подтоплений. «Мы в курсе каждой ситуации, все держим на контроле и стараемся решить как можно оперативнее, водосточная сеть воду принимает, но осадки выпали сверхнормативные, отсюда и локальные скопления воды», — отмечали ранее в департаменте через официальный Telegram-канал.
В свою очередь, в Гидрометцентре РФ ТАСС напомнили, что в период до полуночи в столице и по области продолжает действовать желтый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий. Он связан с вероятностью грозы.
А в департаменте транспорта Москвы напомнили водителям, что в условиях непогоды нужно быть особенно осторожными. Следует использовать гарнитуру или встроенную систему автомобиля для разговоров, держать дистанцию и избегать резких маневров, парковать машину подальше от деревьев и шатких конструкций. Также важно заранее снижать скорость у пешеходных переходов, так как пешеходы в капюшонах и под зонтами могут не сразу заметить машину.