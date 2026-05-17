В Москве и Подмосковье неделя завершается второй за сутки грозой

Раскаты грома, сопровождаемые молниями и дождем, отмечаются на западе, юго-западе и юге столицы и близлежащих к ней по данным направлениям городах области. Молнии на горизонте, после которых слышны пока еще далекие раскаты грома, фиксируются и на юго-востоке Москвы, в частности, в районах Жулебино и Выхино, а также в Люберцах, Жуковском и Лыткарино.