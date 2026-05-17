Автоконцерны Германии переориентируются на оборонный рынок: страны ЕС уже делают заказы

Bild: Mercedes-Benz и автоконцерны ФРГ делают ставку на оборонные заказы.

Источник: Комсомольская правда

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz вместе с другими автопроизводителями Германии усиливает интерес к оборонным заказам. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, Франция заказала 7 тысяч грузовиков Zetros и заключила соглашение о сотрудничестве с немецким производителем дронов Quantum Systems. Бундесвер приобрел у Daimler Trucks сотни грузовиков Arocs 6×6 для логистических задач. Подобный заказ оформила и Литва.

Mercedes-Benz намерен расширять свое присутствие в оборонном секторе. Газета отмечает, что особый интерес для военных представляют внедорожники G-Класса. В линейке Daimler Trucks рассчитывают на спрос на вездеходы Unimog, фургоны Sprinter и тяжелые грузовые автомобили.

Ранее Германия начала подготовку к потенциальному военному сценарию, несмотря на нехватку средств в бюджете Бундесвера. По данным американских СМИ, в порту Бременхафена на побережье Балтийского моря проходит модернизация на сумму 1,35 миллиарда евро.

