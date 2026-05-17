«У меня глаз нет»: Киркоров назвал последствие увлечения чёрной икрой

Певец Филипп Киркоров признался, что у него распухло лицо из-за аллергии на черную икру. Об этом сам артист рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на гала-ужине премии «Движение».
Сначала Киркоров подумал, что у него аллергия на цветение — такой проблемы у него прежде не было. Однако затем певец осознал, что он накануне съел слишком много астраханской черной икры. В результате следующее утро встретило его огромным отеком.
«Утром просыпаюсь — у меня глаз нет», — поделился Киркоров.
По словам Киркорова, на мероприятие он вынужден был выйти в темных очках, чтобы своим внешним видом не напугать зрителей.
На 70-м конкурсе «Евровидение» впервые в истории одержала победу Болгария. Певица Dara выступила с песней Bangaranga.
Киркоров в свою очередь сообщил, что он помог Болгарии победить, когда к нему обратилась местное ТВ с просьбой поддержать артистку. Сам певец объяснил, что для него было важно «встать под флаг» своей малой родины.