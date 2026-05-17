Кардиолог предупредила о нетипичном признаке инфаркта

Распознать инфаркт бывает не так уж просто, особенно при неспецифических симптомах. Одним из таких является длительная икота, об этом заявила «Газете.Ru» кардиолог Елена Ковалевская.
— Воспаление и отек сердечной мышцы раздражают диафрагмальный нерв. Результат — неконтролируемый спазм диафрагмы, то есть икота. Ключевой сигнал тревоги: если икота не проходит больше часа, — пояснила медик.
Эксперт призвала обратить внимание и на тошноту, которая также может указывать на проблемы с сердцем. При подобных симптомах важно немедленно вызвать скорую помощь, подчеркнула доктор.
Телеканал «Царьград» рассказал, что инфаркт чаще всего развивается из-за закупорки коронарных артерий. Одной из основных причин является атеросклероз, при котором на стенках сосудов образуются бляшки, нарушающие кровоток. Кроме того, к инфаркту может привести тромбоз — образование сгустка крови непосредственно в артериях сердца.
Ранее 360.ru сообщил, что инфаркт миокарда наступает, когда сердце не получает достаточного количества крови, и это состояние может быт летальным. Первый симптом — это боль в груди. Кроме того, в большинстве случаев приближающийся инфаркт сопровождается одышкой. Также может возникнуть тошнота и даже изжога, что чаще встречается у женщин.