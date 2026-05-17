Кардиолог предупредила о нетипичном признаке инфаркта

Ранее 360.ru сообщил, что инфаркт миокарда наступает, когда сердце не получает достаточного количества крови, и это состояние может быт летальным. Первый симптом — это боль в груди. Кроме того, в большинстве случаев приближающийся инфаркт сопровождается одышкой. Также может возникнуть тошнота и даже изжога, что чаще встречается у женщин.