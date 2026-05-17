Россиянам раскрыли рецепт полезного маринада для шашлыка из цитрусов

Правильный маринад делает мясо не только вкусным, но и полезным. О том, как приготовить шашлык без вреда для здоровья, сообщила «Газете.Ru» нутрициолог Ирина Попкова.
— Полезным будет цитрусовый маринад, так как лимон, лайм или грейпфрут содержат фруктовые кислоты, которые мягко расщепляют белок. Кроме того, витамин С в цитрусах помогает усваиваться железу из мяса, — посоветовала специалист.
Она уточнила, что для приготовления такого маринада понадобится лимонный сок, цедра апельсина, оливковое масло и специи по вкусу. Мариновать мясо следует не менее двух часов.
«Москва 24» отметила, что маринад на основе кефира, лимона или йогурта может снизить образование вредных соединений при жарке шашлыка за счет содержащихся в нем кислот. Это не делает шашлык здоровым продуктом, но он становится более безопасным в рамках рациона.
Ранее Life.ru рекомендовал приготовить вместо шашлыка чуть менее традиционные, но более полезные блюда. В частности, можно приготовить на углях овощи, рыбу или грибы.