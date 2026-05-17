История футбольного клуба "Зенит"

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 мая 2026 г. по итогам последнего, 30-го, тура Российской премьер-лиги санкт-петербургский клуб «Зенит» стал чемпионом России по футболу сезона 2025/2026 гг. Это 11-е чемпионство «Зенита» в новейшей истории российского футбола. В предыдущий раз клуб выигрывал чемпионат страны в 2024 г. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о «Зените».
История в советское время.
Официальной датой создания футбольного клуба «Зенит» считается 25 мая 1925 г. (была установлена в 2000 г. по решению специальной комиссии). Весной 1925 г. футбольные команды были организованы на основе физкультурного кружка Ленинградского металлического завода (ЛМЗ) им. И. В. Сталина.
В 1931 г. команда ЛМЗ впервые сыграла в чемпионате Ленинграда по футболу. В 1936 г. заводские футболисты приняли участие в первом чемпионате СССР по футболу (дивизион «Б»). В мае того же года команда перешла в ведение спортивного общества «Сталинец» и получила одноименное название, а также начала выступать в бело-голубой форме.
В 1938 г. футболисты «Сталинца» дебютировали в дивизионе «A». С этого момента и до 1989 г. команда непрерывно выступала в высшем дивизионе советского футбола.
В 1939 г. «Сталинец» добился лучшего результата в довоенной истории — вышел в финал Кубка СССР, где проиграл московскому «Спартаку» со счетом 1:3. В том же году ЛМЗ был передан в ведение Народного комиссариата вооружения, имевшего собственное спортивное общество «Зенит». С 1940 г. в чемпионате СССР «Сталинец» начал выступать под новым названием — «Зенит».
Во время Великой Отечественной войны большая часть основного состава команды была эвакуирована. Оставшиеся в Ленинграде спортсмены держали оборону на подступах к городу, работали на ЛМЗ, участвовали в товарищеских матчах, проводившихся в осажденном Ленинграде. В феврале 1944 г. эвакуированные футболисты вернулись в Ленинград.
В июне 1944 г. возобновился розыгрыш Кубка СССР по футболу. В финале 27 августа 1944 г. на стадионе «Динамо» в Москве футболисты «Зенита» под руководством тренера Константина Лемешева со счетом 2:1 одержали победу над ЦДКА (с 1960 г. — ЦСКА), став первой немосковской командой — обладательницей Кубка.
После войны в течение четырех десятилетий ленинградской команде не удавалось завоевать трофеи. В 1967 г. «Зенит» занял последнюю строчку в чемпионате СССР и должен был покинуть высший дивизион, однако к следующему сезону в честь юбилея Октябрьской революции 1917 г. первая группа «А» была расширена с 19 до 20 команд. В 1968 г. клуб из Ленинграда укрепил позиции и занял 11-е место в первой группе «А».
В 1980 г. под руководством Юрия Морозова «Зенит» выиграл бронзу чемпионата страны — первые медали в истории клуба. В июне 1984 г. «Зенит» вышел в финал Кубка СССР, где уступил московскому «Динамо» (0:2), а осенью впервые выиграл чемпионат страны, на два очка опередив столичный «Спартак». После этого результаты команды ухудшились. В 1989 г. «Зенит» занял последнее место в чемпионате СССР и выбыл в первую лигу.
Новейшая история.
После распада Советского Союза команда оказалась в высшем дивизионе новообразованного чемпионата России, однако по итогам турнира 1992 г. вернулась в первую лигу. С 1996 г. по н. в. «Зенит» выступает в высшем дивизионе чемпионата страны. В 1999 г. команда завоевала Кубок России — свой первый трофей в новейшей истории. С этой победы началось возвращение «Зенита» в число лидеров российского футбола. В 2001 г. были завоеваны бронзовые, а в 2003 г. — серебряные медали чемпионата страны. Также в 2003 г. команда выиграла Кубок Премьер-лиги (соревнование, в котором участвовали 16 клубов, проводивших матчи на выбывание).
В 2007 г. под руководством нидерландского специалиста Дика Адвоката «Зенит» стал чемпионом России. В 2008 г. команда выиграла сразу два европейских трофея: Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. После Адвоката санкт-петербургский клуб в 2009—2014 гг. возглавлял итальянец Лучано Спаллетти, с которым «Зенит» дважды становился чемпионом страны (2010, 2012), а также выиграл Кубок России (2010). В сезоне 2014/2015 гг. клуб, который тренировал португалец Андре Виллаш-Боаш, досрочно обеспечил себе победу в чемпионате России, а в 2016 г. стал обладателем Кубка страны. В сезоне 2016/2017 гг. «Зенит» под руководством румынского специалиста Мирчи Луческу занял в чемпионате России третье место.
Итогом сезона 2017/2018 гг., когда команду тренировал итальянец Роберто Манчини, стало пятое место. В сезонах 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024 гг. под руководством россиянина Сергея Семака клуб становился чемпионом страны.
Главные тренеры.
В 1925—1935 гг. функции тренера выполнял один из игроков команды, как правило, капитан. С 1935 г. «Зенитом» руководили 33 главных тренера (не считая временно исполняющих обязанности).
С мая 2018 г. главным тренером команды является российский специалист Сергей Семак.
Рекордсмены.
Рекордсменом по количеству матчей в составе команды является полузащитник Анатолий Давыдов. Он отыграл за «Зенит» 456 матчей в 1975—1988 гг. и 1997 г. Лучший бомбардир в истории клуба — нападающий Александр Кержаков (162 забитых мяча).
Руководство, стадион, спонсор.
Председатель совета директоров — Елена Илюхина, председатель правления — Константин Зырянов.
«Зенит» проводит домашние матчи на стадионе «Газпром-Арена» (открыт в 2017 г., вмещает до 68 тыс. зрителей). Стадион принимал матчи Кубка конфедераций 2017 г., чемпионата мира 2018 г. и Евро-2020.
Генеральным спонсором команды с 2005 г. является ПАО «Газпром».
Игроки текущего состава.
За «Зенит» выступают игроки сборной России: защитник Игорь Дивеев, полузащитники Андрей Мостовой и Максим Глушенков, форвард Александр Соболев. Среди игроков других национальных сборных, представляющих «Зенит», защитник сборной Словении Ваня Дркушич, защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, полузащитник сборной Бразилии Луис Энрике.
Трофеи.
«Зенит» является чемпионом СССР (1984) и 11-кратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026), обладателем Кубка СССР (1944) и пятикратным обладателем Кубка России (1999, 2010, 2016, 2020, 2024). Кроме этого, команда является обладателем Кубка сезона СССР — трофея, разыгрывавшегося между чемпионом страны и победителем Кубка (1985), девятикратным обладателем Суперкубка России (2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024) и обладателем Кубка Премьер-лиги (2003).
В 2008 г. «Зенит» выиграл Кубок УЕФА. В финале этого турнира в Манчестере (Англия) российская команда со счетом 2:0 нанесла поражение клубу «Рейнджерс» (Глазго, Шотландия). В том же году «Зенит» стал обладателем Суперкубка УЕФА, со счетом 2:1 обыграв в Монако английский клуб «Манчестер Юнайтед», являвшийся победителем Лиги чемпионов. —0—спо/сау/каи.