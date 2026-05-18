Что можно и нельзя делать 18 мая в день иконы Неупиваемая Чаша на Капустницу

Православная церковь 18 мая вспоминает святую Ирину Македонскую. В народе празднуют день Арины Капустницы, так как принято высаживать рассаду капусты и огурцов. Также в указанную дату верующие чтят икону Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
Что нельзя делать 18 мая.
После захода солнца запрещено выходить на улицы. Нельзя сплетничать, так как это может грозить проблемами с зубами. А еще не следует жаловаться на свою жизнь — ситуация может лишь усугубиться.
Что можно делать 18 мая.
По традиции, в указанный день принято высаживать рассаду огурцов и капусты. Названные работы выполняли только женщины.
Согласно приметам, дождь указывал на ухудшение погоды. В том случае, если крупные облака плывут по небу, то ждали дождя.
