Что можно, а что нельзя делать в День Арины Капустницы 18 мая 2026

Понедельник, 18 мая 2026 года, в народном календаре носит имя Арины Капустницы (или Рассадницы). В церкви в этот день вспоминают великомученицу Ирину Македонскую — святую, чья история учит стойкости и чистоте помыслов. На Руси её имя переделали на свой лад, и праздник обрёл вполне «вкусные» и полезные традиции.
Земля уже достаточно прогрелась, а потому главная задача дня — позаботиться о будущем урожае. Однако, чтобы удача не покинула дом, 18 мая нужно соблюдать несколько важных правил.
ЧТО МОЖНО И НУЖНО ДЕЛАТЬ 18 МАЯ 2026.
Сажать капусту (и только женщинам).
Это святая обязанность хозяйки. Считается, что «мужская рука» может навредить нежной рассаде. Перед посадкой принято класть на грядку большой камень (для крепости) и накрыть его белой тканью (для белизны и хруста).
Готовить капустные блюда.
Даже если капуста на грядках ещё маленькая, в дело идут прошлогодние запасы. Обязательно сварите щи, приготовьте голубцы или салат. Считается, что каждый, кто отведает капусту 18 мая, обретёт здоровье и достаток на весь год. Особенно полезен капустный лист при болях в суставах — его прикладывают прямо к больному месту.
Запоминать сны.
Снам в ночь на Арину придавали особое значение. Если приснилась странная фраза или необычный символ — не отмахивайтесь. Предки верили, что это подсказка в сложной жизненной ситуации. Утром обязательно перескажите сновидение близким (кроме «страшных» снов, о них молчат, чтобы не сбылись).
Наводить чистоту до темноты.
Хорошая примета — вымыть всю посуду и убрать со стола до заката. Чистота на кухне в этот день не пускает в дом ссоры и бедность.
Делиться рассадой.
Отдать соседке лишние ростки капусты — к взаимной удаче и благодарности. Это жест, укрепляющий общину.
❌ ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 18 МАЯ (СТРОГИЕ ЗАПРЕТЫ).
Нарушителей запретов день Арины может наказать болезнями и неудачами. Будьте внимательны.
Не оставляйте грязную посуду на ночь. Это главный запрет дня. Остатки еды в немытой миске привлекают нечистую силу, которая приносит в семью скандалы и разорение. 7 вещей, из-за которых уходит удачаНе берите в руки острые предметы (кроме крайней нужды). Ножи и ножницы 18 мая могут «порезать» отношения с близкими, спровоцировав серьёзную ссору. Если можно отложить резку — отложите. Не ходите в гости к одиноким женщинам (девушкам). Плохая примета для незамужней девушки навестить вдову или старшую родственницу, живущую без мужа. Это «притянет» одиночество и помешает скорой свадьбе. 5 скрытых признаков того, что отношения себя изжили, и пора отпустить друг другаНе жалуйтесь на судьбу и не сплетничайте. Нытьё и клевета сегодня вернутся бумерангом. Жалобы могут «закрепиться» в жизни, а обман грозит зубной болью. Не стригите волосы и ногти. Вместе со срезанными кончиками можно «отрезать» свою удачу и финансовую стабильность. Не переступайте через пни и упавшие деревья. Считалось, что это граница, которую нечисть не переходит. Перешагнув, вы можете принести нечисть к своему порогу. Не выходите из дома после заката без нужды. Вечернее время принадлежит потусторонним силам, случайная встреча может обернуться несчастьем. Вампиры, великаны и зомби: когда болезнь становится мифом.
ПРИМЕТЫ ПОГОДЫ НА 18 МАЯ.
Наши предки по этому дню предсказывали лето и урожай:
Ненастье (дождь, пасмурно) — к богатому урожаю хлеба. Гроза — особенно хороша для капусты. Вода при поливе уходит быстро — лето будет засушливое. Остаются лужи — к сырому лету. Гуси и утки плещутся в воде — к теплу. Если обмываются на суше — жди холодов. Птицы затихли в лесу — погода резко испортится, будет буря. Звёздное небо — к хорошему улову рыбы (если вы рыбак) и отличному росту овощей.
Займитесь землёй и домом, сохраняйте добрые мысли и никому не завидуйте. Тогда Арина Капустница принесёт вам здоровье и сытую зиму.
Кто такая великомученица Ирина Македонская.
Великомученица Ирина Македонская — одна из самых почитаемых раннехристианских святых, чья память совершается в православной церкви 18 мая. Ее жизненный путь — это история удивительной духовной силы, когда юная девушка из языческой семьи не только сама обратилась ко Христу, но и привела к вере тысячи людей, включая собственного отца-правителя.
Происхождение и юность.
Ирина, которую до крещения звали Пенелопой, родилась в конце I века в области Мигдония на территории Македонии. Она была дочерью знатного язычника Ликиния, который управлял этим краем. Желая уберечь единственную наследницу от чуждого влияния, отец выстроил для нее отдельный дворец, где девочка росла в окружении сверстниц и слуг. Ее обучением занимался наставник по имени Апелиан. Именно этот человек сыграл решающую роль в судьбе Пенелопы — он был тайным христианином.
Апелиан не только преподавал Пенелопе науки, но и рассказывал ей об Иисусе Христе, о христианских добродетелях и об истинном смысле веры. Когда наследница выросла, родители начали подыскивать ей достойного жениха, чтобы составить выгодную партию. Однако Пенелопа отказалась связывать себя узами брака.
Знамение трех птиц.
Согласно церковному преданию, в тот период, когда Пенелопа размышляла о своем будущем, ей было чудесное знамение. В окно ее покоев одна за другой влетели три птицы. Первой была голубка с масличной ветвью в клюве. Вторым влетел орел с красивым венком. И третьей прилетела ворона, несущая в лапах змею.
Наставник Апелиан сразу понял смысл этого видения и объяснил его Пенелопе. Голубка указывала на кротость, чистоту души и ту благодать, которую она получит при крещении. Орел с венком символизировал духовную высоту и награду за будущую победу над страстями и гонителями. А ворона со змеей предвещала испытания, гонения и скорби, которые выпадут на ее долю за веру во Христа.
После этого знамения Пенелопа окончательно и бесповоротно отказалась от замужества и объявила о своем желании посвятить жизнь Богу.
Крещение и начало проповеди.
По преданию, Пенелопу крестил сам апостол Тимофей, который был учеником апостола Павла. Во время таинства она получила новое имя — Ирина, что в переводе с греческого означает «мир» и «спокойствие». С этого момента дочь правителя открыто выбрала христианскую веру, которая в то время в языческом окружении считалась опасной и чуждой.
Ирина начала убеждать своих родителей последовать ее примеру и принять христианство. Мать отнеслась к выбору дочери с пониманием и спокойствием. А вот отец, Ликиний, пришел в ярость. Он потребовал, чтобы дочь поклонилась языческим богам, которым поклонялись его предки. Когда Ирина отказалась, разгневанный правитель приказал связать дочь и бросить ее под копыта диких лошадей.
Чудо и обращение отца.
Однако случилось неожиданное. Лошади не тронули святую. Более того, один из коней сорвался с привязи и тяжело ранил самого правителя Ликиния. Увидев это, Ирина начала молиться. По ее искренней молитве отец исцелился от ран. Это чудо потрясло Ликиния до глубины души. Он уверовал во Христа вместе со своей женой и множеством свидетелей. Согласно преданию, в тот день ко Христу обратилось около трех тысяч человек.
После этого события Ликиний оставил управление областью и поселился во дворце дочери, намереваясь посвятить остаток жизни христианской вере. Ирина же продолжила проповедовать. Она жила в доме своего наставника Апелиана, проводила время в молитве, читала священные книги и принимала всех, кто хотел услышать слово о Христе.
Гонения и мученичество.
Новый правитель, которого звали Седекия, потребовал от Ирины прекратить проповедь и принести жертву языческим идолам. Святая отказалась. За это ее бросили в глубокий ров, кишащий змеями и другими ядовитыми гадами. Десять дней Ирина оставалась невредимой — по преданию, ее охранял ангел Божий, который также приносил ей пищу.
Седекия не поверил в чудо и счел произошедшее колдовством. Он приказал подвергнуть Ирину новым пыткам, но орудия для пыток каждый раз ломались сами собой. Когда одна из пил все же ранила мученицу, внезапно началась сильная буря. Сверкнула молния, ударил гром, пролился сильный дождь. Очевидцы были настолько впечатлены этими знамениями, что многие из них обратились в христианство. Сам правитель Седекия не отступил от своего заблуждения, но народ, потрясенный страданиями Ирины, восстал против него и изгнал жестокого правителя из города.
Позже святую мучили и другие правители, но каждый раз, согласно церковному преданию, она оставалась жива и продолжала свою проповедь. С именем великомученицы Ирины церковная традиция связывает многочисленные исцеления, чудеса и обращение ко Христу тысяч язычников.
Кончина.
Последним местом земного пути святой Ирины стал город Ефес. Там, по преданию, Господь открыл ей приближение кончины. Ирина вместе с Апелианом и другими христианами отправилась к горной пещере, находившейся за городом. Она вошла внутрь пещеры и велела своим спутникам закрыть вход большим тяжелым камнем. Когда через несколько дней ученики вернулись и открыли убежище, тела святой в пещере не нашли. Так Господь прославил свою верную служительницу, взяв ее душу в Небесные обители.
Великомученица Ирина Македонская почитается как покровительница чистоты помыслов, защитница семейного очага и пример твердости веры перед лицом страданий.