Что можно, а что нельзя делать в День Арины Капустницы 18 мая 2026

Не оставляйте грязную посуду на ночь. Это главный запрет дня. Остатки еды в немытой миске привлекают нечистую силу, которая приносит в семью скандалы и разорение. 7 вещей, из-за которых уходит удачаНе берите в руки острые предметы (кроме крайней нужды). Ножи и ножницы 18 мая могут «порезать» отношения с близкими, спровоцировав серьёзную ссору. Если можно отложить резку — отложите. Не ходите в гости к одиноким женщинам (девушкам). Плохая примета для незамужней девушки навестить вдову или старшую родственницу, живущую без мужа. Это «притянет» одиночество и помешает скорой свадьбе. 5 скрытых признаков того, что отношения себя изжили, и пора отпустить друг другаНе жалуйтесь на судьбу и не сплетничайте. Нытьё и клевета сегодня вернутся бумерангом. Жалобы могут «закрепиться» в жизни, а обман грозит зубной болью. Не стригите волосы и ногти. Вместе со срезанными кончиками можно «отрезать» свою удачу и финансовую стабильность. Не переступайте через пни и упавшие деревья. Считалось, что это граница, которую нечисть не переходит. Перешагнув, вы можете принести нечисть к своему порогу. Не выходите из дома после заката без нужды. Вечернее время принадлежит потусторонним силам, случайная встреча может обернуться несчастьем. Вампиры, великаны и зомби: когда болезнь становится мифом.