Сафонов не пропускал голов в восьми матчах сезона чемпионата Франции

«Монако» без российского полузащитника Александра Головина в матче заключительного тура уступил «Страсбуру» со счетом 4:5. Монегаски заняли 7-е место в турнирной таблице, Головин в 25 матчах забил 5 мячей и сделал столько же голевых передач. В случае победы «Ланса» в финале Кубка Франции над «Ниццей» они в следующем сезоне сыграют в Лиге конференций. При выигрыше «Ниццы» команда не выступит в еврокубках.