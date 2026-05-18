Сафонов не пропускал голов в восьми матчах сезона чемпионата Франции

ПАРИЖ, 18 мая. /ТАСС/. «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:2 проиграл «Парижу» в матче заключительного тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла на домашнем стадионе «Парижа».
Оба мяча в составе победителей забил Алимани Гори. Он отличился на 76-й и на 4-й компенсированной ко второму тайму минуте. У ПСЖ отличился Брэдли Барколя (50-я минута).
Ранее ТАСС сообщал, что ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции после победы над «Лансом» (2:0) в прошлом матче. Ворота ПСЖ в последних двух встречах турнира защищал россиянин Матвей Сафонов. В текущем чемпионате он провел 15 матчей, в 8 из которых не пропускал голов. Российский голкипер пропустил 14 мячей в турнире.
Сафонову 27 лет, он выступает за французский клуб с лета 2024 года. Вместе с ПСЖ вратарь дважды завоевал титул чемпиона Франции, по разу выиграл кубок и суперкубок страны, стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. До этого футболист играл за «Краснодар», воспитанником которого является.
«Монако» без российского полузащитника Александра Головина в матче заключительного тура уступил «Страсбуру» со счетом 4:5. Монегаски заняли 7-е место в турнирной таблице, Головин в 25 матчах забил 5 мячей и сделал столько же голевых передач. В случае победы «Ланса» в финале Кубка Франции над «Ниццей» они в следующем сезоне сыграют в Лиге конференций. При выигрыше «Ниццы» команда не выступит в еврокубках.
Второе место в турнирной таблице чемпионата Франции занял «Ланс», третьим стал «Лилль». Эти команды вместе с ПСЖ выступят в общем этапе Лиги чемпионов. Ставший четвертым «Лион» сыграет в квалификации самого престижного клубного турнира Европы. Элитный дивизион покинули «Мец» и «Нант». «Ницца» сыграет в переходных матчах за право сыграть в сильнейшем дивизионе с 10-кратным чемпионом Франции «Сент-Этьеном».