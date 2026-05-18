Во Франции установили еще 10 новых жертв Эпштейна

Прокурор Парижа Лор Беко в своем интервью телеканалу RTL сообщила о том, что в рамках расследования, проводимого французскими правоохранительными органами по делу о преступлениях американского миллиардера Джеффри Эпштейна, выявлены десять новых пострадавших.
Беко уточнила, что в феврале текущего года она обратилась с призывом к лицам, пострадавшим от действий Эпштейна, сообщить о себе. В результате на этот призыв откликнулось около двадцати человек, некоторые из которых уже были известны следствию.
Прокурор подчеркнула, что среди новых заявителей есть лица, о которых ранее не было известно, их около десяти. Некоторые из них проживают за пределами Франции, и в связи с этим следователи планируют организовать их допрос после прибытия в Париж.
Прокурор также сообщила, что следователи получили доступ к компьютеру Эпштейна, его телефонным записям и адресным книгам.
Ранее отец миллиардера Илона Маска, инженер Эррол Маск, выразил мнение, что Эпштейн может быть жив.