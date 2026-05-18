"Хезболлах" заявила о поражении десятков танков Израиля за месяц

"Хезболлах" заявила о сотнях атак на израильские войска.

Источник: Комсомольская правда

Шиитское движение «Хезболлах» провело 339 военных операций против войск Израиля в период с 16 апреля по 17 мая. Об этом формирование сообщило в телеграм-канале.

В движении сообщили, что удары наносились в ответ на нарушения Израилем режима прекращения огня. За месяц были атакованы 15 командных пунктов, три казармы, две военные базы, семь артиллерийских позиций и вертолетная площадка.

По данным «Хезболлах», бойцы формирования поразили 48 танков, 18 бронетранспортеров и 12 внедорожников. Атаки были произведены с использованием управляемых ракет и беспилотников-камикадзе.

Ранее KP.RU сообщал, что «Хезболлах» запустила беспилотник в сторону израильских военных на юге Ливана. Дрон перехватили ВВС Израиля, он не пересек госграницу. В ЦАХАЛ назвали инцидент вопиющим нарушением режима прекращения огня.

