"Хезболлах" заявила о поражении десятков танков Израиля за месяц

В движении сообщили, что удары наносились в ответ на нарушения Израилем режима прекращения огня. За месяц были атакованы 15 командных пунктов, три казармы, две военные базы, семь артиллерийских позиций и вертолетная площадка.
По данным «Хезболлах», бойцы формирования поразили 48 танков, 18 бронетранспортеров и 12 внедорожников. Атаки были произведены с использованием управляемых ракет и беспилотников-камикадзе.
Ранее KP.RU сообщал, что «Хезболлах» запустила беспилотник в сторону израильских военных на юге Ливана. Дрон перехватили ВВС Израиля, он не пересек госграницу. В ЦАХАЛ назвали инцидент вопиющим нарушением режима прекращения огня.
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламистской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.