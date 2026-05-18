Психолог рассказала, как развить в ребенке устойчивость при неудачах

Ошибки — нормальная часть обучения и задача родителя заключается в том, чтобы сделать ребенка устойчивым при неудачах. Об этом рассказала в беседе с «Газетой.Ru» психолог Алена Евдокимова.
— Если неудача воспринимается как признак того, что мы плохие, она может подорвать уверенность в себе. Но если мы видим в ней возможность понять, где появились пробелы, то появляется стимул действовать. Такое отношение помогает снизить тревожность и развить устойчивость, — уверена специалист.
Психолог посоветовала родителям не упрекать ребенка, а также разбирать ошибки вместе с ним и обращать внимание не только на результат, но и на приложенные усилия.
360.ru подчеркнул, что взрослые не должны наказывать детей за ошибки, потому что не нужно требовать от ребенка быть идеальным. Также не стоит делать все за своих детей. Они должны учиться принимать решения и испытывать чувство ответственности.
«Москва 24» сообщила, что кричать на детей и оскорблять их недопустимо. Новое исследование показало, что словесное насилие наносит такой же вред, как и физическое. У таких детей часто формируется заниженная самооценка, неуверенность и трудности с принятием самостоятельных решений.