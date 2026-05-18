Большие перемены. В Москве пройдет отчетно-выборная конференция ФЛГР

На конференции делегаты проголосуют за объединение ФЛГР с федерациями фристайла, сноуборда, горнолыжного спорта, прыжков с трамплина и лыжного двоеборья в единую организацию.

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) пройдет в понедельник. Мероприятие состоится в Москве.

На конференции должно произойти историческое для российского лыжного спорта событие. Делегаты проголосуют за объединение ФЛГР с федерациями фристайла, сноуборда, горнолыжного спорта, прыжков с трамплина и лыжного двоеборья в единую организацию по аналогии с Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Большинство федераций уже провели свои выборы и поддержали объединение. Кандидатом в президенты будет глава Ассоциации лыжных видов спорта Дмитрий Свищев. В марте он на этом посту сменил трехкратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Елену Вяльбе.

Вяльбе также является действующим президентом ФЛГР. Она занимает этот пост с 2010 года, за время ее руководства российские лыжники завоевали 24 олимпийские награды, включая пять золотых. С февраля 2022 года по декабрь 2025 года россияне были отстранены от международных соревнований. Ожидается, что в случае избрания Свищева Вяльбе станет его заместителем и продолжит курировать лыжные гонки.

«Я надеюсь, что все изменения будут в лучшую сторону. Как я понимаю, в части лыжных гонок у нас особо ничего не поменяется, потому что у руля останется Елена Вяльбе. Просто более глобальные вопросы будет решать Дмитрий Свищев», — рассказывал в интервью ТАСС участник Олимпийских игр 2026 года Савелий Коростелев.

Он также отметил, что Вяльбе внесла огромный вклад в развитие лыжных гонок. «Все, что на данный момент добилась сборная России, — это практически полностью ее заслуга», — считает лыжник.

Похожее мнение высказала победительница Кубка России Алина Пеклецова. «Все, без сомнения, понимают, что вклад Елены Валерьевны в развитие лыжных гонок очень большой, это бесспорно. Я знаю, что она все равно останется одним из руководителей федерации, поэтому надеюсь, что дальше все будет так же прекрасно, как и при ней», — сказала она.

Выборы в FIS.

В июне для российского лыжного спорта могут последовать судьбоносные решения. На данный момент FIS еще не приняла решения о действии программы предоставления нейтрального статуса для россиян. Организация сообщила, что решение будет принято в течение весны и лета текущего года.

«Я бы не сказал, что есть стопроцентная уверенность. После Холменколленского марафона у меня был небольшой диалог с представителями FIS. Они не принимают решений о нейтральном статусе, но они думают, что мы продолжим выступать», — рассказал Коростелев.

Возможно, данный вопрос будет рассмотрен на конгрессе FIS, который пройдет в Сербии с 8 по 11 июня. Как сообщил Свищев ТАСС, российская делегация отправится туда во главе с Вяльбе.

Там также пройдут выборы главы президента FIS. На данный момент данный пост занимает швед Йохан Элиаш, который является сторонником участия россиян в международных соревнованиях. Элиаш будет кандидатом на выборах, однако ряд стран включая Норвегию, Швецию и США, выражают недовольство его деятельностью. На пост главы также баллотируются Анна Харбо Фалькенберг (Дания), Виктория Гослинг (Великобритания), Александр Оспельт (Лихтенштейн) и Декстер Пейн (США).

«Мы надеемся, что перемены в нашей федерации и конгрессе FIS приведут к лучшему, — сказал ТАСС старший тренер сборной России Юрий Бородавко. — Надеюсь, что в следующем сезоне получится выступать уже полной командой. Что касается нашей федерации, то Елена Валерьевна была выдающейся спортсменкой, она прекрасный руководитель, ее огромный опыт будет очень полезен российскому спорту».

Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше