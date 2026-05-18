Стало известно, как долго продержатся высокие ставки по депозитам в России

Высокие ставки по вкладам связаны с высокой ключевой ставкой. О том, как долго депозиты будут оставаться выгодными для россиян, спрогнозировал в разговоре с NEWS.ru экономист Петр Щербаченко.
— Считаю, что вклады останутся актуальными для большинства людей до декабря 2026 года. Стоит напомнить, что сбережения до 1,4 млн рублей застрахованы, — поделился эксперт.
По его мнению, в начале 2027 года лишь около 20% вкладчиков оставят накопления в банке. Остальные будут искать новые инвестиционные возможности и вкладываться в недвижимость.
Как писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин заявил, что Центробанк и правительство постоянно обсуждают такие темы, как ключевая ставка; укрепление рубля и «длинные деньги». Эти вопросы — одни из ключевых, и ведомства держат руку на пульсе, постоянно прорабатывая все их аспекты, отметил глава государства.