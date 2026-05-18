Названы правила использования SPF-средств, которые на самом деле защитят кожу

Life.ru сообщил, что все санскрины можно разделить на средства, содержащие физические и химические фильтры, причем физические отражают вредное излучение, а химические трансформируют в иную энергию. Основное правило — это наносить достаточное количество средства за 20−30 минут до выхода из дома. На всю поверхность тела понадобится около 30 миллилитров средства.