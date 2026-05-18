Названы правила использования SPF-средств, которые на самом деле защитят кожу

Использование SPF-средств защитит кожу от ожогов, ускоренного старения и снизит риск развития рака. О том, как правильно пользоваться кремом, рассказала изданию «Газета.Ru» рассказала косметолог Наталия Ямазаки.
— Наносить SPF нужно за 15−30 минут до выхода на солнце, чтобы фильтры активировались. Особое внимание уделять ушам, шее, кистям рук. Обновлять слой требуется каждые 2−3 часа, а также после купания, потоотделения или вытирания полотенцем, — объяснила специалист.
По словам косметолога, для повседневной городской активности достаточно SPF 30, для пляжа, активного отдыха на солнце или в горах — SPF 50.
Life.ru сообщил, что все санскрины можно разделить на средства, содержащие физические и химические фильтры, причем физические отражают вредное излучение, а химические трансформируют в иную энергию. Основное правило — это наносить достаточное количество средства за 20−30 минут до выхода из дома. На всю поверхность тела понадобится около 30 миллилитров средства.