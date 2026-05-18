Роспотребнадзор заблокировал 13,6 тыс. ресурсов по продаже запрещенных БАД

«Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано более 13,6 тыс. подобных площадок», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что среди таких ресурсов — интернет-страницы, где предлагалась продукция, содержащая в составе нормируемые вещества в количествах, не соответствующих установленным значениям, «Витамин Д3 + К2 5000 МЕ». Также выявлена продукция, являющаяся опасной, «ГАБА (GABA) 500 mg», и продукция, не прошедшая государственную регистрацию, «Моринга, капсулы — листья (Moringa Oleifera)».
Роспотребнадзор рекомендует приобретать БАД только у официальных поставщиков, проверять наличие регистрационных документов. При сомнениях в качестве или происхождении товара следует обращаться в территориальные органы ведомства или на горячую линию Единого консультационного центра.