Стоматолог перечислил болезни, которые провоцирует кариес

Кариес, который не лечится долгое время, может вызывать нарушения в работе внутренних органов. Об этом напомнил в беседе с «Газетой.Ru» стоматолог Максим Лабухин.
— Некоторые бактерии могут формировать тромбоциты и привести к инсульту. Проще говоря, инфекция изо рта изнашивает сосуды и повышает риски серьезных проблем с сердцем, — отметил доктор.
Медик добавил, что болезнетворные микробы, попавшие в кишечник из больных зубов, нарушают пищеварение, что в итоге провоцирует гастрит и даже язву.
Телеканал «Царьград» рассказал, что несвоевременно вылеченный кариес может стать причиной серьезных последствий для здоровья. Кроме того, некоторые бактерии из полости рта могут оседать на злокачественных опухолях, усиливая их рост. Также имеется связь между кариесом и такими заболеваниями, как деменция и мигрень.