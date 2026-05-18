Врач объяснила, как лишний вес влияет на зрение и мозг

Избыточный лишний вес является триггером для развития опасных заболеваний и может повлиять, в том числе, на зрение. Об этом предупредила в разговоре с NEWS.ru врач Екатерина Демьяновская.
— Избыточная жировая ткань может привести к устойчивой инсулинорезистентности. Это состояние предшествует развитию сахарного диабета второго типа — болезни, поражающей сосуды, головной мозг, периферические нервы, почки и сетчатку глаза, — пояснила медик.
Она добавила, что риск возникает также для костей и позвоночника. Дел в том, что избыточная масса тела механически перегружает коленные и тазобедренные суставы, разрушая хрящевую ткань, что вызывает проблемы опорно-двигательного аппарата в целом.
Ранее KP.RU рассказал, что ожирение, особенно тяжелой степени, тесно связано с развитием 16 распространенных болезней. Так, ожирение третьей степени (когда индекс массы тела, то есть соотношение веса к росту, составляет 40 и выше) многократно увеличивает угрозу заработать такие опасные заболевания, как обструктивное апноэ сна; диабет второго типа; жировую болезнь печени.