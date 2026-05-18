Белый дом: КНР будет закупать сельхозпродукцию США на $17 млрд в год

Китайская Народная Республика в течение ближайших трёх лет намерена ежегодно приобретать у Соединённых Штатов сельскохозяйственную продукцию на сумму не менее 17 миллиардов долларов, сообщает Белый дом.
Согласно документу, речь идёт о закупках, которые будут осуществляться в 2026, 2027 и 2028 годах, помимо уже действующих обязательств КНР по импорту соевых бобов.
Кроме того, в Белом доме отметили, что КНР «восстановила доступ говядины на свой рынок и возобновил импорт мяса птицы из Соединённых Штатов».
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп посетил Китайскую Народную Республику с госвизитом, он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.