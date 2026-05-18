Белый дом: КНР будет закупать сельхозпродукцию США на $17 млрд в год

КНР в течение трёх лет намерен приобретать у Соединённых Штатов сельхозпродукцию на сумму не менее 17 миллиардов долларов, сообщает Белый дом.

Источник: Аргументы и факты

Китайская Народная Республика в течение ближайших трёх лет намерена ежегодно приобретать у Соединённых Штатов сельскохозяйственную продукцию на сумму не менее 17 миллиардов долларов, сообщает Белый дом.

Согласно документу, речь идёт о закупках, которые будут осуществляться в 2026, 2027 и 2028 годах, помимо уже действующих обязательств КНР по импорту соевых бобов.

«Китай в дополнение к обязательствам по покупке соевых бобов будет ежегодно закупать у США сельскохозяйственную продукцию по меньшей мере на 17 миллиардов долларов в 2026, 2027 и 2028 годах», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Белом доме отметили, что КНР «восстановила доступ говядины на свой рынок и возобновил импорт мяса птицы из Соединённых Штатов».

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп посетил Китайскую Народную Республику с госвизитом, он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам Трампа, достигнуты договорённости по вопросам Тайваня и Ирана. Также стало известно, что Китай впервые с 2017 года закупит у США 200 самолётов Boeing.

