В Госдуме предложили признать все многодетные семьи нуждающимися

Многодетные семьи в России должны автоматически получать статус нуждающихся в поддержке, это позволит избежать бюрократии при оформлении льгот. Таким предложением поделился с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
— Родился третий ребенок — семья автоматически получает статус нуждающейся в поддержке без дополнительных справок. Запретить отказывать многодетным семьям из-за формального превышения дохода на сумму менее 10−15%. Небольшое превышение не должно быть основанием для лишения поддержки, — уверен депутат.
По его словам, нынешние условия поддержки ставят семьи в положение, когда родителям выгодно не работать официально, скрывать доходы и не делать сбережений. Так как в противном случае они лишатся поддержки.
Как заявил сайт KP.RU, в Госдуме заявили, что полное погашение ипотеки многодетным семьям за счет бюджета поможет заметно улучшить демографию в России. Региональные бюджеты смогут потянуть эти расходы.