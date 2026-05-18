Неожиданный удар: заяц сбил мужчину на электросамокате

В венгерском городе Сазхаломбатте произошел необычный инцидент, когда заяц, внезапно выскочив на дорогу, сбил мужчину, движущегося на электросамокате. Пострадавший отделался легкими травмами благодаря защитной экипировке.
Как сообщает венгерский телеканал Tények, инцидент произошел, когда 32-летний Даниель Ковач двигался со скоростью 35 километров в час. Внезапно заяц прыгнул прямо на уровень его головы. «Мы столкнулись, когда он был на уровне моей головы. Я держал руль, но отпустил его, когда упал на землю», — рассказал Ковач.
На опубликованных кадрах видно, как заяц неожиданно выскакивает на дорогу и прыгает прямо в лицо водителю электросамоката. После столкновения Ковач упал на асфальт, но, к счастью, благодаря шлему и защитной экипировке получил лишь шрамы.
Интересно, что заяц быстро поднялся и убежал в поле после инцидента. Член охотничьей палаты Венгрии Аттила Фельдвари прокомментировал ситуацию, отметив, что в стрессовых условиях зайцы могут прыгать на высоту до пяти метров и развивать скорость до 70 километров в час. Он предположил, что этот заяц не смог оценить угрозу и прыгнул прямо на движущийся объект, что привело к неожиданному столкновению.