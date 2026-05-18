«Газпром» сообщил о рекордно низкой закачке газа в европейские ПХГ

Европейские подземные хранилища показали антирекорды по закачке газа 12−14 мая, демонстрируя минимальные уровни за всю историю наблюдений. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщает «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
Прохладная погода, пришедшая в Европу, в том числе в Германию, Францию и Нидерланды, значительно замедлила темпы заполнения хранилищ.
— Три дня подряд — 12, 13 и 14 мая — объемы нетто-закачки газа в европейские ПХГ достигали минимальных для этих суток уровней за всю историю наблюдений, — говорится в публикации.
Помимо этого, на Кубе полностью закончились топливные запасы. Об этом в среду, 13 мая, сообщил министр энергетики и горнорудной промышленности республики Висенте де ла О Леви. По словам министра, страна не получала поставок топлива с декабря 2025 года.
Индия отклонила предложение России о покупке сжиженного природного газа (СПГ), который подпадает под санкции США, несмотря на текущий дефицит топлива, усугубленный конфликтом на Ближнем Востоке.
При этом недавно в СМИ появилась информация о том, что Москва и Нью-Дели договорились о подготовке к возобновлению прямых поставок в Индию российского сжиженного природного газа. Сообщалось, что Индия продолжит покупать нефть у России вне зависимости от того, станут ли США продлевать приостановку санкционных ограничений.