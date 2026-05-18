Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Газпром» сообщил о рекордно низкой закачке газа в европейские ПХГ

Европейские подземные хранилища показали антирекорды по закачке газа 12−14 мая, демонстрируя минимальные уровни за всю историю наблюдений. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщает «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Европейские подземные хранилища показали антирекорды по закачке газа 12−14 мая, демонстрируя минимальные уровни за всю историю наблюдений. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщает «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Прохладная погода, пришедшая в Европу, в том числе в Германию, Францию и Нидерланды, значительно замедлила темпы заполнения хранилищ.

— Три дня подряд — 12, 13 и 14 мая — объемы нетто-закачки газа в европейские ПХГ достигали минимальных для этих суток уровней за всю историю наблюдений, — говорится в публикации.

Помимо этого, на Кубе полностью закончились топливные запасы. Об этом в среду, 13 мая, сообщил министр энергетики и горнорудной промышленности республики Висенте де ла О Леви. По словам министра, страна не получала поставок топлива с декабря 2025 года.

Индия отклонила предложение России о покупке сжиженного природного газа (СПГ), который подпадает под санкции США, несмотря на текущий дефицит топлива, усугубленный конфликтом на Ближнем Востоке.

При этом недавно в СМИ появилась информация о том, что Москва и Нью-Дели договорились о подготовке к возобновлению прямых поставок в Индию российского сжиженного природного газа. Сообщалось, что Индия продолжит покупать нефть у России вне зависимости от того, станут ли США продлевать приостановку санкционных ограничений.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше