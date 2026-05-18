Американский иллюзионист Дэвид Блейн выступил в Киеве

Дэвид Блейн впервые посетил Киев и ряд крупных городов Украины, где провёл несколько иллюзионных выступлений, сообщает «Лента.ру». Приезд американского фокусника был организован заранее при участии благотворительной структуры.
Американский иллюзионист Дэвид Блейн, по данным издания, провёл выступления во Львовской и Харьковской областях. Отмечается, что мероприятия носили благотворительный характер и были связаны со сбором средств для пострадавших в результате боевых действий.
Организаторы заявили, что визит артиста был согласован заранее и включал серию публичных появлений в украинских городах. При этом сообщается, что Одесская область, где родилась мать Блейна, в программу поездки не вошла.
По информации источников, фокусник в дальнейшем планирует вернуться к этому направлению маршрута и посетить регион в одной из следующих поездок.
Дэвид Блейн известен своими уличными и сценическими иллюзиями, а также экстремальными перформансами на выносливость. В разные годы он участвовал в международных благотворительных инициативах и публичных шоу, часть которых была связана со сбором средств для гуманитарных проектов.
