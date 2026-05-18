В Конго более 80 человек умерли от Эболы: жители игнорируют меры защиты

Okapi: в Конго более 80 человек погибли из-за вспышки Эболы.

Источник: Комсомольская правда

В провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго в результате вспышки вируса Эбола погибли более 80 человек. Об этом сообщает радиостанция Okapi.

«Уже более 80 человек погибли по причине недостаточной информированности о болезни, вызываемой вирусом Эбола», — говорится в сообщении.

По данным радиостанции, многие жители и приезжие игнорируют меры предосторожности, в том числе использование масок и средств дезинфекции.

Ранее KP.RU сообщал, что ВОЗ объявила эпидемию лихорадки Эбола в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. Выявлена разновидность вируса — штамм Бундибугио, который является менее летальным, чем другие варианты. Однако против него нет вакцины, в отличие от более распространенного штамма Заир.