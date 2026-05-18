Уфологи заявили об «инопланетянине» после проверки снимка ФБР

ФБР признало подлинным фотографию, на которой запечатлена загадочная огромная фигура, похожая на существо неземного происхождения. Об этом сообщает издание What’s The Jam.
Речь идёт о снимке, сделанном в 2011 году жителем Тайваня Чэнь Юн Цян на берегу высокогорного озера Цзя Мин, расположенного на высоте более 3 тысяч метров. На изображении заметна полупрозрачная фигура с формой головы, напоминающей богомола.
Фотограф утверждает, что заметил странный объект только при просмотре сделанных кадров. Снимок позднее стал предметом обсуждений среди уфологов и пользователей сети, которые предположили его возможную внеземную природу.
По данным публикации, оригинальный файл был направлен на экспертизу в Федеральное бюро расследований США Federal Bureau of Investigation. Специалисты ведомства пришли к выводу, что на изображении отсутствуют признаки редактирования или цифрового монтажа.
При этом скептики продолжают настаивать, что появление фигуры может быть связано с техническими особенностями съёмки или сбоями в работе камеры мобильного телефона.
В подобных случаях экспертиза, фиксирующая отсутствие следов цифрового вмешательства, не всегда позволяет установить природу запечатлённого объекта. Даже при подлинности исходного файла интерпретация изображения может оставаться предметом научных и околонаучных споров, поскольку визуальные артефакты съёмки нередко принимаются за реальные объекты.
Читайте также: «Никогда не раскроют»: эксперт по НЛО обвинил правительство в сокрытии информации о пришельцах.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.