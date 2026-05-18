18 мая в календаре: Международный день музеев и день Балтийского флота ВМФ РФ

На Арину, как и на Мавру, на Руси высаживали рассаду на грядки — главным образом, капусту и огурцы. Кстати, считалось, что этим должны заниматься только женщины — и желательно в полном одиночестве, чтобы никто не сглазил. Посадив первый росток капусты, его покрывали большим горшком, а горшок — белой скатертью, чтобы вилки получились такие же большие, белые и тугие. По краям грядки сеяли крапиву, которая должна была отпугнуть нечистую силу и вредных насекомых. При этом говорили: «Крапиву — чертям, капусту — нам!».