18 мая в календаре: Международный день музеев и день Балтийского флота ВМФ РФ

Какой сегодня праздник.
День встречи с прекрасным Международный день сирени День рождения майского жжжжука Международный день музеев День Балтийского флота ВМФ РФ День Розовой Пантеры Всемирный день скандинавской ходьбы День хлыстальщиков День памяти жертв депортации народов Крыма Всемирный день вакцины против СПИДа День отправки электронной поздравительной открытки День средств массовой информации Ставропольского края Всемирный день борьбы с порфирией Праздник иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» День памяти великомученицы Ирины Македонской.
Именины.
Адриан, Ирина (Арина), Яков.
Арина Рассадница.
В этот день отмечается память Ирины (в русской традиции — Арины) Македонской, которая стала первой женщиной, почитаемой в лике великомучеников. Она родилась в 1 веке в семье язычника Ликиния, правителя одной из областей Македонии. Ее обучением занимался наставник Апелиан, который был христианином, хотя и скрывал это.
Впоследствии девушка и сама приняла христианство. Когда ее отец оставил свой пост, на его место пришел другой правитель — Седекия, который начал гонения против христиан. Истязаниям подверглась и Ирина, однако пытки не причинили ей вреда. Она прожила долгую жизнь, прославившись способностью исцелять больных.
На Арину, как и на Мавру, на Руси высаживали рассаду на грядки — главным образом, капусту и огурцы. Кстати, считалось, что этим должны заниматься только женщины — и желательно в полном одиночестве, чтобы никто не сглазил. Посадив первый росток капусты, его покрывали большим горшком, а горшок — белой скатертью, чтобы вилки получились такие же большие, белые и тугие. По краям грядки сеяли крапиву, которая должна была отпугнуть нечистую силу и вредных насекомых. При этом говорили: «Крапиву — чертям, капусту — нам!».
Капуста была одним из самых любимых в народе овощей. О ней складывали множество поговорок: «Без капусты щи не густы»; «Премудрость во щах, сила в капусте»; «Для чего огород городить, если капусты не садить?».
Проводили в этот день и другие сельскохозяйственные работы — например, выжигали покосы, чтобы избавиться от старой, высохшей травы. По этому поводу существовала поговорка: «На Ирину худая трава из поля вон».
«Капусткой» также называли один из видов хоровода, распространенный в северных регионах. Он образуется так: парень заводит песню и образует цепь из играющих, беря за руку то одного, то другого.
События.
1703 год — победа русской флотилии над шведскими кораблями в устье Невы.
1704 год — заложен форт «Кроншлот», основание города Кронштадт.
1780 год — утвержден герб Санкт-Петербурга.
1787 год — во Франции впервые в мире выполнена гравировка по стеклу.
1886 год — в Севастополе построен первый русский стальной эскадренный броненосец «Чесма».
1888 год — в США создана первая в мире граммофонная пластинка.
1896 год — в Петербурге открылся первый в России стационарный кинотеатр.
1915 год — в России создан первый в мире танк.
1923 год — запатентован телефон с дисковым набором номера.
1954 год — вступила в силу Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.
1973 год — основан отряд юных инспекторов движения Московской области.
1977 год — учрежден Международный день музеев.
1985 год — в ежедневной газете «Правда» (18+) добавлена рубрика «Трезвость — норма жизни».
1989 год — Верховный Совет Литовской ССР принял Декларацию о суверенитете Литвы.
1991 год — запуск советского космического корабля Союз ТМ-12 к орбитальной станции «Мир»; в экипаже первая английская женщина-космонавт Хелен Шарман.
1992 год — принята конституция Туркменистана.
1994 год — завершён вывод израильских войск из сектора Газа.
1996 год — в Тайване создана пирамида из игрушечных кубиков высотой 25,05 метров.
1998 год — тысячи студентов захватили здание парламента Индонезии в Джакарте, что привело к падению 30-летнего режима Сухарто.
2001 год — началась техническая часть операции по подъёму АПЛ «Курск».
2005 год — выпущен первый автомобиль Лада «Калина».
2009 год — открылось движение по новому Большому Новороссийскому тоннелю.
2018 год — в Гаване при взлёте потерпел катастрофу самолёт Boeing 737−201 Advanced компании Cubana de Aviacion, погибли 113 человек.
В этот день родились.
Омар Хайям (1048 — 1131 г.), персидский поэт, математик, астроном, философ.
Николай II (1868 — 1918 г.), последний российский император (1894−1917).
Бертран Рассел (1872 — 1970 г.), английский математик, философ, общественный деятель, Нобелевский лауреат.
Джекоб Морено (1889 — 1974 г.), американский психиатр, социальный психолог.
Алла Баянова (1914 — 2011 г.), румынская и российская певица, исполнительница романсов, Народная артистка России.
Иоанн Павел II (1920 — 2005 г.), глава Римско-католической Церкви (1978−2005), 264-й Папа Римский.
Валентина Ананьина (1933 г.), советская и российская актриса театра и кино.
Владимир Качан (1947 — 2021 г.), советский и российский актёр театра и кино, певец, бард, автор песен, писатель, народный артист РФ.
Сандра (1962 г.), немецкая поп-певица.
Батырхан Шукенов (1962 — 2015 г.), советский, казахский и российский певец, музыкант, композитор, солист группы «А’Студио».
Ольга Ломоносова (1978 г.), российская актриса театра и кино.
Алина Загитова (2002 г.), российская фигуристка-одиночница, чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр.
Народные приметы.
Крупные облака движутся с юга на север — к дождю. Если гусь обмывается в сухом месте — будет холодать, а если в воде — теплеть. Дождь шел монотонно, с небольшими перерывами во времени — к плохой погоде. Изобилие хвоща в полях — к хорошему урожаю овса. Рассада много воды пьет — покос сухим будет, если воду не вбирает — мокрым. Ненастье — к хорошему хлебному урожаю. Монотонный дождь с перерывами — погода еще ухудшится. Если кошка траву ест — вот-вот дождь пойдет. 18 мая наблюдали за первым поливом и смотрели: если земля впитала много воды, то лето будет засушливым. Если же вода осталась на поверхности почвы, то будет достаточно мокрая погода в летние месяцы.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
18+. Информационное агентство AmurMedia, регистрационный номер ИА № ФС 77 — 82924 от 30.03.2022, регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.