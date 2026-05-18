В результате вспышки вируса Эбола в Конго погибли более 80 человек

Вспышка вируса Эбола в провинции Итури на северо-востоке Конго привела к гибели более 80 человек, сообщает радиостанция Okapi со ссылкой на местные источники.
В сообщении подчеркивается, что основная причина трагических последствий — недостаточная осведомленность населения о заболевании.
Кроме того, радиостанция выражает обеспокоенность тем, что многие жители и гости региона игнорируют рекомендации по соблюдению мер предосторожности, таких как использование масок и дезинфицирующих средств.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили об отсутствии риска распространения Эболы в РФ.