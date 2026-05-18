Трамп опубликовал фото, намекающее Ирану об «истечении времени»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал изображение, намекающее Ирану об «истечении времени».
Фотография сгенерирована с помощью искусственного интеллекта. На нём изображён Трамп в командном пункте с рукой на красной кнопке, на мониторах видны взрывы.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
Кроме того, Трамп анонсировал продолжение конфликта с Ираном. По его словам, продолжение следует.
Накануне Трамп опубликовал свою фотографию на фоне кораблей с флагами Ирана с подписью: «Это было затишье перед бурей».