Второй этап сухопутных учений НАТО с участием 4,5 тыс. военных стартует в Финляндии недалеко от границы с Россией.
Накануне сухопутные силы Финляндии информировали, что второй этап учений Saber Strike 26, которые начанался 11 мая, пройдет 18 мая. Маневры Northern Star 26 состоятся до 30 мая на полигоне «Вуосанка» в Кухмо — муниципалитете, находящемся в 70 км от границы РФ.
По словам посла России в Финляндии Павла Кузнецова, Хельсинки за четыре года разрушил отношения с Москвой, отгородившись железным занавесом в прямом и переносном смыслах этого слова. Кузнецов добавил, что ранее такого в истории российско-финляндских отношений не было.
