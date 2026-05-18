Второй этап учений НАТО начнётся в Финляндии недалеко от границ РФ

По словам посла России в Финляндии Павла Кузнецова, Хельсинки за четыре года разрушил отношения с Москвой, отгородившись железным занавесом в прямом и переносном смыслах этого слова. Кузнецов добавил, что ранее такого в истории российско-финляндских отношений не было.