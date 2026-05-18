Гроза и тропический ливень накрыли Москву и Подмосковье

А ранее климатолог заявил, что в Москве могут начаться появляться пальмы вместо берёз, если человечество продолжит бездействовать в вопросах экологии. Он отметил, что в атмосфере растет концентрация парниковых газов. Это усиливает парниковый эффект, и планета получает больше солнечного тепла. Уже сейчас погода в столице становится похожей на климат Воронежа и других южных городов. Если не решатся экологические проблемы, облик города изменится кардинально.