Упавший в Литве беспилотник предварительно признали украинским

Боевой беспилотный летательный аппарат, упавший на территории Литвы, предположительно, был запущен Украиной. Об этомв воскресенье, 18 мая, сообщил национальный центр Литвы по управлению кризисами.

— Согласно первичным данным, по тому, что мы видим по обломкам, это, скорее всего, украинский дрон, — заявил журналистам директор центра Вилмантас Виткаускас.

Беспилотник упал неподалеку от деревни Самане Утенского района в восточной части страны. Аппарат разбился в поле. Признаков того, что БПЛА взорвался при падении, нет. О падении дрона сообщили местные жители. На месте работают спецслужбы, передает ТАСС.

17 мая военно-воздушные силы (ВВС) Финляндии подняли в воздух истребители F/A-18 Super Hornet на фоне недавних случаев с беспилотниками.

15 мая властям Финляндии пришлось закрыть воздушное пространство над столицей страны из-за угрозы атаки дронов. В связи с ограничениями в аэропорту Хельсинки отменили и перенесли несколько утренних рейсов.

16 мая стало известно, что упавший в турецком городе Самсун беспилотник оказался украинским. Причиной падения стала техническая неисправность.

Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше