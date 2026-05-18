В Волгограде провели 15-часовую операцию по восстановлению челюсти

В Волгограде врачи провели уникальную 15-часовую операцию по восстановлению нижней челюсти. Пациентом стал мужчина, чью челюсть разрушило онкологическое заболевание. Городская клиническая больница номер 1 первой в регионе выполнила такое микрохирургическое вмешательство.
В облздраве сообщили, что в операции участвовали челюстно-лицевые и сосудистые хирурги, а также специалист из МГУ. Врачи заместили дефект малоберцовой костью на сосудистой ножке. Для точного планирования использовали КТ-ангиографию всего организма и 3D-моделирование. Это позволило с ювелирной точностью подогнать имплантат и обеспечить его кровоснабжение.
Шансы на приживаемость трансплантата составляют 84−86 процентов, риски осложнений снижены. Врачи называют микрохирургию будущим челюстно-лицевой хирургии. Больница планирует развивать это направление, чтобы высокотехнологичная помощь стала доступнее для жителей области.
