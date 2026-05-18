Мощный венгерский заяц сбил с ног самокатчика: ушастый допрыгнул до головы водителя

В городе Сазхаломбатте под Будапештом заяц в прыжке сбил мужчину на электросамокате. Пострадавшим оказался Даниел Ковач. Он передвигался на электросамоваре со скоростью 35 км/ч. О ЧП сообщает местный телеканал Tеnyek.
«Мы столкнулись, когда он был на уровне моей головы. Я держал руль, но отпустил его, когда упал на землю. И я просто удивился, что такое вообще возможно», — сообщил пострадавший.
На опубликованном пострадавшим видео заметно, как выбежавший на дорогу заяц прыгнул парню прямо в лицо. Шлем и защитная экипировка помогли ему избежать серьезных травм — он отделался ушибами от падения. Сам же ушастый быстро скрылся в поле.
Член Охотничьей палаты Венгрии Аттила Фельдвари рассказал, что в стрессовой ситуации зайцы могут прыгать на высоту до 5 м и разгоняться до 70 км в час.
