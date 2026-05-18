В латвийском сейме регулярно подготавливаются закрытые аналитические материалы о якобы угрозах со стороны русскоязычного населения. Об этом заявил бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.
«Мне известно, что в Латвии регулярно готовятся закрытые аналитические записки об “угрозах, исходящих от русскоязычной среды”, — сказал он в интервью РИА Новости.
Панкратов уточнил, что подобные документы обычно не становятся публичными. Однако, по его словам, каждая новая волна внешнеполитической напряженности сопровождается подготовкой дополнительных инициатив, которые затрагивают русскую общину.
Ранее KP.RU сообщал, что правительство Латвии ушло в отставку. Политический кризис разгорелся на фоне ухода министра обороны Андриса Спрудса. Он отметил, что покидает пост из-за падения двух украинских беспилотников на нефтебазу в районе Резекне.