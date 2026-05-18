В Хабаровском крае 18 мая на юге пройдут дожди, а у моря будет холодно

18 мая погода в Хабаровском крае снова получится контрастной: южные районы накроют облака и дожди, центральная часть местами останется теплее и суше, а побережье и север будут жить в прохладном майском режиме. Самым промозглым день станет у Охотского моря, где температура едва поднимется выше +6 градусов.
В Хабаровске день пройдёт под облаками и с дождём. Ночью около +10 градусов, утром +12, днём примерно +14… +15, к вечеру осадки начнут сходить на нет. Ветер слабый, но из-за сырости погода будет ощущаться заметно прохладнее.
В Бикине ожидается пасмурная и влажная погода: в течение дня около +13… +14 градусов, местами возможны небольшие осадки. В Вяземском будет ещё прохладнее — около +11… +12 градусов днём, утром вероятен дождь, после обеда осадки постепенно ослабнут.
В Комсомольске-на-Амуре погода будет мягче: днём около +16… +17 градусов, существенных осадков не ожидается. В Чегдомыне также обойдётся без дождя, воздух прогреется примерно до +18 градусов, но ветер и переменная облачность сохранят ощущение прохладной весны.
На побережье день будет заметно холоднее. В Советской Гавани температура будет держаться в пределах +5… +9 градусов, с утра до второй половины дня возможен слабый дождь. В Николаевске-на-Амуре ожидается пасмурная погода, ночью около +3, днём до +12 градусов, без существенных осадков.
В Охотске 18 мая останется холодно: утром около +4, днём до +6, вечером около +5, без заметных осадков, но с северным и северо-восточным ветром.