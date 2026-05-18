AJ: у Солнца обнаружили таинственный астероид, распадающийся на части

Учёные обнаружили поток метеоров, который мог образоваться из-за разрушения астероида, подошедшего близко к Солнцу, сообщает The Astrophysical Journal.
Исследователи уточнили, что объекты могут быть частью неизвестного «каменного кометоподобного» тела, которое распадется на части. По их словам, это происходит под «действием экстремального нагрева».
Исследование проводилось на основе анализа миллионов метеорных наблюдений, собранных автоматическими камерами на территории Канады, Японии, Соединённых Штатов (штат Калифорния) и Европы. Специалисты выделили группу из 282 метеоров с общим происхождением. Орбиты этих метеоров указывают на источник, который проходит почти в пять раз ближе к Солнцу, чем Земля.
Традиционно метеоры образуются, когда небольшие частички комет или астероидов входят в атмосферу Земли и сгорают. При этом учёные установили, что некоторые астероиды способны выбрасывать пыль и обломки, теряя вещество из-за «столкновений, быстрого вращения, выделения газов или воздействия высокой температуры». В частности, астероид 3200 Фаэтон распадается при сближении с Солнцем.
По мнению авторов работы, новый поток метеоров мог образоваться аналогичным образом. Изученные частицы оказались хрупче обычных астероидных фрагментов, но прочнее кометных, что указывает на уникальные свойства материнского тела. Учёные предполагают, что сильный нагрев приводит к трещинообразованию и выделению газов, постепенно разрушая объект.
Исследователи считают, что подобные процессы могут объяснить не только активность Фаэтона, но и разнообразие состава метеоритов, обнаруженных на Земле.
Родительский астероид этого потока пока не обнаружен. Учёные считают, что, возможно, его удастся найти с помощью космического телескопа NASA NEO Surveyor, пуск которого намечен на следующий год. Этот аппарат специально создан для поиска тёмных околоземных объектов, движущихся вблизи Солнца.
