Россиянам назвали максимальный размер пенсий учителей

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Максимальная пенсия у учителей в России в 2026 году может достигнуть почти 49 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Прогнозный размер пенсии учителя в 2026 году при стаже 35−38 лет (с учетом работы на 1,5−1,6 ставки) будет варьироваться от 13 600 рублей в регионах с минимальными зарплатами до 39 800 рублей в Москве и северных субъектах. С учетом северных надбавок сумма может дойти до 48 800 рублей», — сказал Сафонов.
Эксперт добавил, что, например, в таких регионах, как ХМАО, ЯНАО, Приморский край, Москва, средний размер зарплаты варьируется в пределах 130 тыс. — 150 тыс. рублей в месяц. Соответственно, средний индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) за 35−38 лет составит около 240−260 баллов.
Что касается минимальной пенсии, то она может находиться в пределах 13,6 тыс. — 16,3 тыс. рублей. При зарплате около 31 тыс. рублей за 35−38 лет получится накопить примерно 55−60 ИПК, добавил Сафонов.
Ранее сообщалось, что средний размер пенсионного обеспечения учителей в 2026 году составит около 22,4 тыс. рублей при стаже 35−38 лет в России.