Хабаровский дрифт X-Drift 2026 собрал лучших спортсменов на Дальнем Востоке

В Хабаровске у арены «Ерофей» в прошедшие выходные вовсю ревели моторы — там прошел первый этап Кубка по дрифту X-Drift 2026. На трассу выкатили самые быстрые авто, а за руль сели сильнейшие пилоты со всего Дальнего Востока. Были и новички. Гонки растянулись на два дня — резина горела всерьез и надолго. Но скучать зрителям не давали. Помимо самих заездов, работали интерактивные зоны, гремели конкурсы, разыгрывались призы. Само зрелище не передать словами. Опасные виражи, искры, дым столбом, легкие столкновения. В программе были и одиночные заезды, и парные дуэли. Завораживающие фото можно увидеть в нашем фоторепортаже.